حبس شخصين في الإمارات بسبب

2020/11/05 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة إماراتية، الخميس، حكما بسجن شخصين لمدة عامين، أحدهما صحافي، على خلفية تقرير "ملفق" عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الخميس.

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