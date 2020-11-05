دراسة تحذر من عامل خطر قد يفاقم فرص الوفاة بـ”كوفيد-19″

2020/11/05 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة بها نسبة عالية من تلوث الهواء هم أكثر عرضة للوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وصدرت النتائج من باحثين في جامعة هارفارد، ولها آثار على بروتوكولات الصحة العامة حول العالم.

وركزت الدراسة على جزيئات صغيرة يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر، وهي ملوث خطير ينبعث من مصادر مختلفة، بما في ذلك عوادم المركبات.

ووجد الباحثون أن زيادة طفيفة قدرها ميكروغرام واحد فقط لكل متر مكعب، تزيد من فرصة الوفاة بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ “كوفيد-19″، بنسبة 11٪.

وجمع فريق البحث بيانات عن حالات “كوفيد-19” والوفيات من جامعة جونز هوبكنز.

وجُمعت بيانات تلوث الهواء في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال مجموعة من قراءات الغلاف الجوي ونماذج الكمبيوتر.



وجرت عملية الجمع حتى 18 يونيو 2020، وجاءت من 3089 مقاطعة، تمثل 98% من السكان الأمريكيين.

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