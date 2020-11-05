ولاية صحراوية صغيرة قد تحسم سباق الرئاسة الاميركي

2020/11/05 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بعد تمكن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن من الحصول على 264 من أصوات الناخبين الكبار (المجمع الانتخابي)، تتجه العيون إلى ولاية نيفادا المحسوبة على المعسكر الديمقراطي، والتي يرجح أن تعلن النتيجة النهائية، اليوم الخميس.

وذكرت تقارير اعلامية ان الولاية تملك على 6 أصوات للناخبين الكبار، وفي حال فاز بها بايدن سيحسم السباق الساخن نحو البيت الأبيض.

وقد تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

ويتصدر بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لترامب، وكانت السلطات المحلية قد صرحت، صباح الأربعاء، أنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس.

وفي حال فاز بايدن بأصوات نيفادا، فلن يكون بحاجة إلى انتظار نتيجة تصويت باقي الولايات.

وإلى حدود منتصف نهار الخميس، تبقى الولايات الحاسمة هي جورجيا (16 صوتا لكبار الناخبين، تصوت في الغالب للجمهوريين)، وبنسلفانيا (20 صوتا)، وكارولينا الشمالية (15 صوتا).

وكان بايدن قد قال امس إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، وأضاف أمام مجموعة من أنصاره بأن الولايات المتحدة حققت الكثير "ولن نقبل بإسكاتنا، وانتصاري هو انتصار للديمقراطية الأميركية"، وأضاف، "من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي".

ا.ح

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