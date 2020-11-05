2020/11/05 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏تزوير في ديترويت التابعة لولاية ميشيغان كشفتها قناة فوكس ‏ ٤٧٨٠ ادلوا باصواتهم مرتين ‏٣٢٥١٩ شخص تجاوز عدد قائمة المسجلين الاصلية ‏٢٥٠٣ من الموتى ادلوا باصواتهم ‏ شخص ولد سنة ١٨٢٣ انتخب يعني عمره ١٩٧ سنة .



‏ويكولون ليش تخبل ترامب ….



علما مدينة ديترويت بيها اكبر جالية عراقية

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