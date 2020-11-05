تربية شنكال للدراسة الكردية تعلن عن عدد المصابين بفيروس كورونا من طلبتها

2020/11/05 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنكال اعلنت مديرية تربية شنكال للدراسة الكردية، اليوم الخميس 2020/11/5، عن عدد المصابين بفيروس كورونا من طلبتها، مؤكدة أن الدراسة الالكترونية في شنكال صعبة للغاية.وقال مدير تربية شنكال للدراسة الكردية “ميسر حجي صالح” في تصريح صحفي, انه “أصيب اكثر من 500 من طلبتنا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس وإلى …

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