تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة يدفع الاستثمار الصناعي بالسعودية للنمو7%

2020/11/05 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن أثر مساهمة تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة على المنشآت الصناعية.وقال بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في تغريدة على حساب الوزارة، اليوم الخميس، إن …

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