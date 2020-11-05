محدث.. الذهب يقفز 52 دولاراً مع هبوط قوي للعملة الأمريكية

2020/11/05 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عززت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 52 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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