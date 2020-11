اختتام اختبارات حكام الدرجة الأولى للصالات بمشاركة 68 حكما

2020/11/05 | 19:01 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمتْ اليوم الخميس اختبارات حكام كرة الصالات (درجة أولى) التي أقيمت على مدار يومين في ملعب وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 68 حكما بحضور رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية، صبحي رحيم، ونائبه د.محمد غني، وبقية أعضائها، واشرف على الاختبارات اعضاء قسم اللياقة البدنية في لجنة الحكام المركزية، نجم عبود وسمير شبيب.وتمَ إجراء محاضرات نظرية

