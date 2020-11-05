محافظة ترفع ألف دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الانهر

2020/11/05 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن رفع 1000 دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الانهر داخل المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “مديرية الموارد المائية رفعت اكثر من 1000 دعوى قضائية بحق المتجاوين على الانهر ومحرماتها بالاضافة الى الحصص المائية، التي تشكل خطورة خاصة في مواسم الجفاف نظرا لتداعياتها السلبية على المناطق الزراعية التي تسمى بالبزايز والتي تقع في نهاية اذناب الانهر”.

واضاف، ان “القضايا رفعت الى قاضي مختص في استئناف ديالى لاصدار الاحكام خاصة وان بعضها وصل الى مراحل نهائية للنطق بها”، لافتا الى أن “ملف التجاوزات من المواضيع المعقدة جدا في المحافظة وتحول للاسف الى ظاهرة في السنوات الاخيرة بسبب محاولات الكثيرين استغلال الاوضاع لفرض ارادته والتجاوز على الانهر خاصة المحرمات”.

وعانت ديالى في السنوات الاخيرة من استفحال ظاهرة التجاوزات على الانهر بشكل غير مسبوق خاصة المحرمات ورمي النفايات وهدر المياه.



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