صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 582 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————64

ابو دشير ——————16

الاعلام ——————12

البياع ——————9

التاجي ——————26

الحارثية ——————1

الحرية ——————18

الخطيب ——————7

الــدورة -———-——39

الدولعي ——————6

الرحمانية ——————8

السيدية ——————11

الشالجية ——————16

الشرطة الرابعة ————2

الشعلة ——————31

الصالحية ——————5

الطارمية ——————16

الطوبجي ——————1

العامرية ——————17

العطـيـفيـة -—————8

العلاوي ———————4

الغزاليـة -—————41

القادسيـة —————-12

الكاظميـة —————26

اللطيـفيـة —————5

المحمودية —————29

المنصور —————-7

المواصلات -————-10

اليوسفية —————3

اليـرموك ——-———19

حي الجامعة ————-21

حي الجهاد -————23

حي الخضراء -————17

حي العامل -————-10

حي العدل ——-——-18

سبع البور —————2

سويب ———————-3

سجن احداث الكرخ ——1

كرادة مريم ———--— 1

شارع حيفا ————5

ناحية الرشيد ————-1

سكنة جانب الرصافة -——— 7

محافظة النجف ———1

محافظة واسط -——1

محافظة ديالى -———1

محافطة بابل —————1

الشفاء:

603

الوفيات:

8

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