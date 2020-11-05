مستشار حملته: ترامب سيكون رئيساً لأميركا لـ 4 سنوات قادمة يوم غد

2020/11/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةقال مستشار حملة الرئيس الامريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ان الاخير سيستمر بحكم الولايات المتحدة 4 سنوات قادمة يوم غد.واضاف المستشار في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل اعلام دولية، "سيتضح مع نهاية يوم الجمعة أن ترمب سيكون الرئيس 4 سنوات أخرى".وتابع "تغريدة ترمب الداعية لوقف الفرز تعني انه يجب عد الاصوات الواردة في يوم الانتخابات فقط".واردف "حصلنا على حكم قضائي يسمح بحضورنا عمليات عد الأصوات في فيلادلفيا ببنسيلفانيا".

وأدلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، الخميس 5-11-2020، بأشد تغريداته حدة خلال السباق الإنتخابي مع استمرار عمليات فرز اصوات (البريد) والتي اجازت ولايات اميركية استمرارها بعد يوم الانتخابات الثالث من تشرين الثاني الحالي.وقال ترامب بأحرف انجليزية كبيرة (دلالة على غضبه) في تغريدة جديدة "لن يتم احتساب أي تصويت يأتي بعد يوم الانتخابات" وذلك بعد ساعة من تغريدة غرد فيها "اوقفوا عد الاصوات".ويرفض الجمهوريون استمرار عمليات فرز الاصوات القادمة عبر البريد في جورجيا وبنسلفانيا كونها اتت وفق مراقبين من مدن تحظى تدعم الديمقراطيين ما يهدد بخسارته الولايتين وحسم السباق الانتخابي لصالح جوزيف بايدن".وكانت وسائل اعلام أميركية افادت، اليوم الخميس، بأن المرشح للرئاسة الأميركية، جو بايدن، قلص الفارق مع منافسه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، فيما أشارت إلى أن بايدن اقترب من حسم السباق الرئاسي.وذكرت "نيويورك تايمز"، أن "بايدن قلص الفارق مع ترلمب في ولايتي بنسيلفانيا وجورجيا مع استمرار تقدم ترامب بهامش بسيط".من جانبها ذكرت محطة "فوكس نيوز"، بأن "بايدن بات قريباً من الحصول على 270 صوت والفوز في الانتخابات".ويحبس الأميركيون أنفاسهم في انتظار النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في وقت يتواصل فيه فرز الأصوات بالولايات المتأرجحة، وبينما صعد الرئيس دونالد ترامب اتهاماته بالتزوير مهددا باللجوء إلى القضاء، قال منافسه الديمقراطي جو بايدن إنه حقق ما يكفي من الأصوات للفوز؛ لكن عملية الفرز وحدها هي التي ستحدد اسم المرشح الفائز.وقالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن، إنهم متأكدون من أن بايدن سيحصل على 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وسيعلنون فوزه فور الوصول إلى هذا العدد.وقال بايدن إنه حصل على الأصوات الكافية للفوز، مضيفا في مؤتمر صحفي في ديلاوير إنه يتقدم على منافسه ترامب في ولايتي ويسكونسن وميشيغان بفارق يؤهله للفوز بهما، كما قال بايدن إنه في حال فوزه بالرئاسة، فإنه سيكون رئيسا لكل الأميركيين.

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