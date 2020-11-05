برهم صالح يصادق على قانون الانتخابات

2020/11/05 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس العراقي برهم صالح رسميا على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق....

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