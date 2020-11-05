المالية العراقية ومصرف الرشيد يعلنان اطلاق رواتب المتقاعدين

2020/11/05 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين، وذلك اثر اعلان وزارة المالية اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني....

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