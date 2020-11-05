ترامب: أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

2020/11/05 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، التأكيد على رفضه احتساب أصوات الناخبين التي يتم تسلمها بعد يوم الثالث من تشرين الثاني أي يوم الاقتراع الرسمي، الثلاثاء الماضي.وكتب ترامب في تغريدة: "لن يتم احتساب أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات".وأرفق موقع تويتر التغريدة بتحذير للمتابعين من أنها قد تحتوي على محتوى "مثار خلاف أو معلومات مضللة"./انتهى9

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