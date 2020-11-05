مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تهبط بأكثر من التوقعات

2020/11/05 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

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