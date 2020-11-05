الكاظمي: الحكومة وضمن برنامجها تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص

2020/11/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن الحكومة وضمن برنامجها تسعى

الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس

الوزراء، التقى اليوم الخ

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