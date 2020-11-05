تعرف على طرق صناعة التربة الحسينية.. وهكذا يتم التعامل مع التراب المستخرج من مرقد الامام الحسين (ع)

2020/11/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم الصيانة التابع للعتبة

الحسينية المقدسة عن كيفية صناعة الترب

وطبيعة العمل والمكائن الحديثة التي

يتم استخدامها في صناعة التربة

والمسبحة الطينية داخل الصحن الحسيني

الشريف.

وقال مدير معمل صناعة ا

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