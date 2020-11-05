الكاظمي يؤكد تعهد الحكومة بتفعيل العمل لإنشاء ميناء الفاو الكبير

2020/11/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، تعهد الحكومة بتفعيل العمل

لإنشاء ميناء الفاو الكبير.

وجاءت تصريحات الكاظمي من البصرة التي

وصلها صباح اليوم الخميس.

واعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن

تراجع

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