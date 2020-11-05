الكاظمي: سوء الإدارة والفساد تسببا بهدر مليارات الدولارات المصروفة لقطاع الكهرباء

2020/11/05 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتفقد سير العمل في محطة PPG الكهربائية ومحطة NDS النفطية في محافظة البصرة---------------تفقد رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مشروع محطة PPG لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ سعة الإنتاج فيها (600-900) ميكاواط.واطلع السيد الكاظمي، على سير العمل في المحطة الإنتاجية للكهرباء، التي تدعم الشبكة الوطنية في البصرة بالطاقة الكهربائية، ووجّه سيادته بتوسعة العمل وزيادة الإنتاج فيها. وأكد سيادته حرص الحكومة على تحسين واقع الكهرباء في العراق، مبينا أنه وعلى الرغم من التخصيصات المالية الهائلة التي رصدت لهذا القطاع الحيوي، إلا أن سوء الإدارة والفساد، تسببا بهدر مليارات الدولارات دون نتيجة ملموسة.كما تفقد السيد الكاظمي، محطة NDS النفطية في حقل الزبير بمحافظة البصرة، والتي تنتج مائتي ألف برميل نفط يوميا، واطلع على واقع العمل ومراحل الإنتاج، في هذه المحطة التي تعد الأحدث على مستوى العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء5-تشرين الثاني-2020

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