“تويتر” يحجب تغريدة ترامب الداعية لوقف فرز الأصوات

2020/11/05 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حجب موقع “تويتر” تغريدة نشرها الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، بعد أن دعا فيها إلى عدم احتساب أصوات انتخابية.

وكتب ترامب: “أي صوت تم استلامه بعد يوم الاقتراع لن يتم احتسابه”، في إشارة إلى الأصوات الواردة عبر البريد.

وأوضح تويتر في رسالة تحذيرية بعد أن حجب التغريدة أن محتوى ما كتبه ترامب “متنازع عليه أو قد يكون مضللا”.



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