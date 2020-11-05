الكاظمي: سوء الإدارة والفساد تسببا بهدر مليارات الدولارات دون نتيجة في الكهرباء

2020/11/05 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، اليوم الخميس، أن سوء الإدارة والفساد، تسببا بهدر مليارات الدولارات دون نتيجة ملموسة في قطاع الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي تفقد مشروع محطة PPG لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ سعة الإنتاج فيها (600-900) ميكاواط”، مبينا انه “اطلع ، على سير العمل في المحطة الإنتاجية للكهرباء، التي تدعم الشبكة الوطنية في البصرة بالطاقة الكهربائية، ووجّه سيادته بتوسعة العمل وزيادة الإنتاج فيها”.

وأكد الكاظمي، على “حرص الحكومة على تحسين واقع الكهرباء في العراق”، لافتا الى أنه “على الرغم من التخصيصات المالية الهائلة التي رصدت لهذا القطاع الحيوي، إلا أن سوء الإدارة والفساد، تسببا بهدر مليارات الدولارات دون نتيجة ملموسة”.

كما تفقد الكاظمي، بحسب البيان، “محطة NDS النفطية في حقل الزبير بمحافظة البصرة، والتي تنتج مائتي ألف برميل نفط يوميا، واطلع على واقع العمل ومراحل الإنتاج، في هذه المحطة التي تعد الأحدث على مستوى العراق”.

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