وزير النفط: وضعنا الأولوية لمشاريع استثمار الغاز

2020/11/05 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة - واع - سعد السماك

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار أن شركة غاز البصرة لعبت دوراً في السيطرة على هدر الغاز ، فيما أشار الى التزام وزارته بالإسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب.

وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس،إن "شركة غاز البصرة تلعب دوراً إيجابياً في السيطرة على هدر الغاز، معبراً عن سعادته بتقدم العمل في المشروع .

واضاف ان "معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي سيساهم بشكل كبير في سد الحاجة للغاز".

واشار إلى ان "وزارة النفط ملتزمة بالإسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وتحويل الغاز المعرض للحرق إلى طاقة مفيدة ضرورية تلبي الحاجة المحلية.

وكشف عبد الجبار عن وضع الأولوية للإسراع بمشاريع النمو لاستثمار الغاز في البلاد.

واستقبلت شركة غاز البصرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي و جاءت الزيارة للإيذان ببدء رفع وتنصيب برج معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي في الرميلة الشمالية.

بدورها، اكدت شركة غاز البصرة أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.

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