بعد الرشيد.. الرافدين يبدأ توزيع رواتب المتقاعدين

2020/11/05 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لتشرين الثاني

أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أنه تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه.

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