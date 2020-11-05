النمسا.. جميع المعتقلين الـ 15 في هجوم فيينا ينتمون لـ

2020/11/05 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة الداخلية النمساوية، الخميس، إن جميع الأشخاص الـ15 الذين اعتقلوا فيما يتعلق بالهجوم المسلح الذي وقع في فيينا يوم الاثنين الماضي، "ينتمون لأوساط إسلامية متطرفة".

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