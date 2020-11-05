2020/11/05 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وبالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط (٤) شاحنات محملة بمقطعات دجاج مستورد بدون اجازة استيراد وتمت عملية الضبط في احد مداخل محافظة كركوك .و قد تم احالة المخالفات الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها .[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط ٤ شاحنات محملة بالدجاج في مداخل محافظة كركوك المركز الخبري الوطني.

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