مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

2020/11/05 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، أنه تم "صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف، أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه".

وكان مصرف الرشيد، أعلن اليوم الخميس، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، انه يعلن عن مباشرته برفع رواتب المتقاعدين، داعيا المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني حين وصول الرسائل النصية لاستلام مستحقاتهم المالية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت وزارة المالية، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في خبر تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (5 تشرين الثاني 2020)، أن "وزارة المالية وجهت بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني".

وكان وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، أعلن أمس الأربعاء، دفع رواتب الموظفين نهاية الأسبوع المقبل، في حال موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض.

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