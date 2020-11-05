جهاز مكافحة الإرهاب يعلن حصيلة 3 أيام من حملته 'الكبرى' ضد داعش

2020/11/05 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، إلقاء القبض على 10 إرهابيين بينهم قيادي خلال ثلاثة أيام، ضمن حملته "الكبرى" التي ينفذها لملاحقة بقايا عناصر داعش.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، ان "جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الـ2 من شهر تشرين الثاني ينفذ حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعـش حيث استطاع رجالنا الغيارى من اعتقال (3) ارهابيين في الرمادي".

وأضاف البيان، انه "وعلى ضوء المعلومات الإستخبارية التي أدلى بها أحد بقايا الإرهاب، تمت الإطاحة بالقيادي الإرهابي (ع.س) والذي كان يعمل مرافقا للإرهابي المقبور (شاكر وهيب)".

وتابع: "وفي اليوم الـ4 و الـ5 من شهر تشرين الثاني خرجت قوتين من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إعتقال (6) عناصر إرهابية في كل من الطارمية وعنة والفلوجة والمشاهدة، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى (10) بظرف ثلاثة أيام فقط".

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