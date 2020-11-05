العراق يكشف عن “معلومات ايجابية” بشأن ايقاف هدر الغاز في البصرة… مشاريع قادمة لسد الحاجة

2020/11/05 | 19:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس، أن شركة غاز البصرة لعبت دوراً في السيطرة على هدر الغاز ، فيما أشار الى التزام وزارته بالإسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب.وقال عبد الجبار، في تصريحات صحافية، إن “شركة غاز البصرة تلعب دوراً إيجابياً في السيطرة على هدر الغاز، معبراً عن سعادته بتقدم العمل في المشروع .واضاف ان “معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي سيساهم بشكل كبير في سد الحاجة للغاز”، مشيرا الى ان “وزارة النفط ملتزمة بالإسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وتحويل الغاز المعرض للحرق إلى طاقة مفيدة ضرورية تلبي الحاجة المحلية.وكشف عبد الجبار عن وضع الأولوية للإسراع بمشاريع النمو لاستثمار الغاز في البلاد.بدورها، اكدت شركة غاز البصرة أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة.وفي وقت سابق من اليوم، تم افتتاح برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.

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