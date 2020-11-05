زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن عشر/ 2 - دلور ميقري

2020/11/05 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في بداية الصيف، وكانت العاصمة تحتفلُ بقرب إعلان الوحدة، عادت رودا من الزبداني وهيَ في غاية الارهاق بسبب تقدّم حملها.



بيان، رافقتها مع الأسرة.



إنها مَن كانت قد اقترحت على شقيقتها قضاء أسبوعين في بلدة الاصطياف، وذلك لمحاولة تخفيف الاحتقان، المعانية منه على خلفية خلافاتها اليومية مع رجلها.



هذا الأخير، وكان غير موافق على مغادرة رودا إلى بلدة جدّته بغيّة الاصطياف، أوغرَ صدرُهُ مجدداً بالحنق والسخط.



قال ......





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