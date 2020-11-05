الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لتشرين الثاني

2020/11/05 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الحالي.

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