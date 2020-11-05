الكاظمي: سوء الإدارة والفساد تسببا بهدر مليارات الدولارات على الكهرباء دون نتيجة

2020/11/05 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مشروع محطة ppg لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ سعة الإنتاج فيها (600-900) ميكاواط.

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