الرافدين يصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني

2020/11/05 | 19:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغدادأعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أنه تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه.

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