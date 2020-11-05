2020/11/05 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط جوازات سفر مزورة ومواد مخدرة في منفذي مطار البصرة وزرباطية.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بالتعاون مع جهاز المخابرات، تم إلقاء القبض على مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر بريطانية يرومون السفر الى الدوحة، وبعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزورة”.

واضاف البيان، انه “تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.





وتابع “على صعيد متصل، وفي منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط تم إلقاء القبض على مسافرين إيرانيين بحوزتهما مواد مخدرة (حشيشة، حبوب مخدرة) والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات واستخبارات المنفذ وإحالتهم وفق محضر أصولي إلى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.

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