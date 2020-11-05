جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل قيادياً وثلاثة 'ارهابيين' في الرمادي

2020/11/05 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الخميس، اعتقال قيادي وثلاثة "ارهابيين" في مدينة الرمادي على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نفذ جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاي حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي".

وتابع، "وفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع.



س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب)".واشار الى انه "خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط".





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