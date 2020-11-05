شاهد بالصور.. القبض على المرافق السابق لشاكر وهيب و 9 مسلحين آخرين في الانبار

2020/11/05 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم

الخميس، القاء القبض على المرافق

السابق للإرهابي المقتول، شاكر وهيب،

إضافة إلى القبض على 9 مسلحين أخرين،

وذلك بعمليات نفذها جهاز مك

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