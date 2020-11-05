الكاظمي: سوء الإدارة والفساد تسببا بهدر مليارات الدولارات المصروفة لقطاع الكهرباء (صور)

2020/11/05 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن سوء الإدارة والفساد تسببا

بهدر مليارات الدولارات المصروفة لقطاع

الكهرباء في محافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "الكاظم

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