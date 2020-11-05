2020/11/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القاء القبض على المرافق السابق للإرهابي المقتول، شاكر وهيب، إضافة إلى 9 مسلحين آخرين، وذلك بعمليات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار.

وقال اللواء يحيى رسول، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ منذ اليوم الثاني من الشهر الجاري حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكن خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على 3 إرهابيين في مدينة الرمادي".

وأضاف رسول، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع.



س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب)".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن "قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب خرجتا خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، وتمكنتا من القاء القبض على 6 عناصر إرهابية في مناطق (الطارمية، عنة، الفلوجة، المشاهدة)، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (10) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط".

وشاكر وهيب من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، برز لأول مرة عند حادث مقتل سائقي الشاحنات السوريين عام 2013، ثم ظهر في أكثر من فيديو يقتل ويتوعد، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم 9 أيار 2016 مقتله بغارة جوية في الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على المرافق السابق لشاكر وهيب و 9 مسلحين أخرين بعمليات لجهاز مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على المرافق السابق لشاكر وهيب و 9 مسلحين أخرين بعمليات لجهاز مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).