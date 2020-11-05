وزير صهيوني سابق يتهم اليهود الامريكان بالخيانة لتصويتهم لبايدن

2020/11/05 | 20:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اتهم الوزير السابق وعضو الكنيست الصهيوني ايوب قرا وهو من الاقلية الدرزية، الخميس، اليهود داخل الولايات المتحدة بالخيانة لتصويتهم باغلبية ساحقة للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن .

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