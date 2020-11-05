أنقرة تحذر من مدارس منتشرة في العراق

2020/11/05 | 20:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذرت السفارة التركية في بغداد، المواطنين العراقيين من إرسال أبنائهم إلى مدارس منظمة غولن التي وصفتها بـ "الإرهابية"، مؤكدة أن تلك المدارس تنشط في مناطق مختلفة من العراق.

وقالت إدارة وقف المعارف التركي في بيان، الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "السفارة التركية في بغداد، أكدت بأن الطلاب الذين تخرجوا من مدارس غولن الإرهابية لن يتم قبولهم في الجامعات التركية، ولن يتمكنوا من الاستفادة من المنح الجامعية التي تقدمها تركيا للطلاب الأجانب".

وأضاف البيان، أن "السفارة جددت تأكيدها بأن مؤسسة وقف المعارف هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية فتح مدارس خارج البلاد باسم الجمهورية التركية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم".

وأكدت السفارة، وفق البيان، أن "خريجي مدارس وقف المعارف التركي يتمتعون بامتيازات عدة في تركيا، ولهم الأولوية في الحصول على المنح الدراسية"، مشيرة إلى أن "مدارس وقف المعارف التركي في مدينة أربيل، تحتضن حاليًا 750 طالبًا عراقيًا، وفي العاصمة بغداد ألف و100 طالب".

كما أشار البيان، إلى وجود 44 مدرسة في عموم العراق وجامعة واحدة تابعة لمنظمة غولن.

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