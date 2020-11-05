2020/11/05 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

261 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مصادر اعلامية مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس، قيام مسلحين من حزب العمال بالهجوم على شرطة حماية النفط والغاز في اقليم كوردستان، بناحية "جمانكي" في محافظة دهوك.





وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحفية تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (5 تشرين الثاني 2020)، ان "الهجوم لم يسفر عن قوع اية ضحايا بشرية".

من جانبه قال مصدر في شرطة النفط والغاز لـ "ان ار تي"، ان"الهجوم وقع في الساعة السادسة من مساء اليوم، وقد تعرضت احدى سياراتهم لإطلاق نار"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني "مسعود بارزاني" قد اعلن قبل عدة ايام، ان "مسلحي العمال الكوردستاني يحتلون جزءا من المناطق الحدودية وقد فرضوا انفسهم كبديل لحكومة اقليم كوردستان ويمنعون قاطني القرى من العودة الى ديارهم لاعمار مناطقهم".





كما وتحدث اعلام الديمقراطي الكوردستاني عن قيام مسلحي حزب العمال بمهاجمة قوات البيشمركة، امس الاربعاء، في ناحية (جماني) اسفر عن مقتل احد افراد البيشمركة واصابة 2 اخرين.

وفي تطور ذي صلة اكد مصدر اعلامي في حزب العمال الكوردستاني على عدم تنفيذ اي هجمات مسلحة من قبل مسلحيه في المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من الرد على هجمات الديمقراطي الكوردستاني، لحماية انفسهم.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحو حزب العمال يهاجمون مجددا شرطة نفط إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحو حزب العمال يهاجمون مجددا شرطة نفط إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).