الكاظمي يختتم زيارته الى البصرة ويعود الى بغداد

2020/11/05 | 20:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولته في البصرة وغادر المحافظة عائداً الى العاصمة بغداد، دون ان يلتقي وسائل الاعلام او يجري مؤتمراً صحفياً.

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