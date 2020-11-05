2020/11/05 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة العدل الأميركية، بإرسال ضباط اتحاديين مسلحين إلى مواقع فرز الأصوات، للتحقيق في احتمال حصول عمليات تزوير في الانتخابات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رسالة وزارة العدل أثارت مخاوف من احتمال تدخل الحكومة في الانتخابات محليا أو في فرز الأصوات.

ووفقا للصحيفة، فإن القانون يحظر تمركز الضباط عند صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، غير ان تراشق الاتهامات بين المرشحين ووجود أدلة ملموسة دفع الوزارة الى التدخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول لجان إلى بعض مواقع الفرز للتحقيق في عمليات التزوير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول لجان إلى بعض مواقع الفرز للتحقيق في عمليات التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).