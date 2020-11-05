الكاظمي يدعو القوات الأمنية إلى حفظ أمن المتظاهرين ومحاسبة المعتدين عليهم

2020/11/05 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، دعوته للقوات الأمنية الى حفظ أمن المتظاهرين، والتعامل معهم بمهنية في توفير الأمن، بصفتهم من أصحاب المطالب المشروعة.

الكاظمي أعرب خلال اجتماع مع القيادات الأمنية بالبصرة، عن رفضه إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف، مشددا في الوقت ذاته على رفض أي اعتداء وتجاوز على القوات الأمنية.

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