الزراعة النيابية: 80% من تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ كردستان

2020/11/05 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي البديري، الخميس، بان 80% من تهريب المحاصيل ياتي عبر منافذ اقليم كردستان.

وقال البديري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “معدلات التهريب وخاصة المحاصيل الزراعية انخفضت بنسبة 10% قياسا بالسنوات الماضية الا انه لايزال موجود وبشكل واضح وهو يمثل ضرب للانتاج الوطني رغم التحركات والمخاطبات الرسمية من البرلمان للحكومة للحد من هذه الظاهرة لكن لم يتم السيطرة عليها بشكل كبير”.

واضاف ان “80% من تهريب المحاصيل الزراعية وبقية المواد الاخرى يتم عن طريق منافذ كردستان وخاصة ابراهيم الخليل الذي يخضع لسيطرة جهات متنفذة في الاقليم”.

ويعاني العراق من مشكلة تهريب المحاصيل والبضائع من بعض المنافذ وخاصة الواقعة ضمن حدود اقليم كردستان ما يؤدي الى ضرر بالغ للانتاج الوطني ويسبب خسائر مادية فادحة للمزارعين”.انتهى 25 ف

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