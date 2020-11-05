محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام مع ترقب نتيجة الانتخابات الأمريكية

2020/11/05 | 20:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تداولات اليوم الخميس، مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.

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