مجموعة العشرين تبحث الخطوات المستقبلية لتحقيق نمو قوي ومستدام بعد كورونا

2020/11/05 | 20:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: بحثت مجموعة عمل الإطار التابعة لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية الخطوات المستقبلية لتحقيق نمو قوي ومستدام بعد كورونا.واختتمت مجموعة عمل الإطار أعمال اجتماعها السادس والأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث …

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