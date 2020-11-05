2020/11/05 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الخميس ، عن إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاي حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي.ووفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع.



س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب).

وخلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق “الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة” ، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط.

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