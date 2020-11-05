2020/11/05 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدار اوامر القاء قبض بحق اربعة مدونين وناشطين في محافظة نينوى وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.



صقر معن ال زكريا ريان الحديدي سهر محمد مهند الاومري”.

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