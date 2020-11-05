نائب يؤكد استمراره بمتابعة احالة مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/11/05 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي عن محافظة ميسان النائب ” مضر السلمان ” ، الخميس ، بان هناك ايادي خفية لا تريد للعراق العيش الكريم مشيرا .إلى ان واجبه الرقابي يحتم عليه الاستمرار بمتابعة احالة مشروع ميناء الفاو الكبير وتذليل كل المعوقات ومجابهة التحديات .

وقال السلمان في بيانتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بان المشروع حيوي وينتظره جميع العراقيين لانه البديل عن النفط ، مشدداً ، على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الخاصة به والمعده من قبل المصمم الإيطالي ولايمكن التنازل عنها مهما حصل .

وأضاف ” السلمان ” بان وزارة النقل كانت ذاهبة بطريقين متوازيين مع الشركة الكورية من جانب ، الشركة الصينية من جانب اخر وعليها تقدم تقرير تفصيلي حول عروض الشركتين الى مجلسي الوزراء والنوب عبر لجنة الخدمات للتقيم والذهاب معاً الى اي العرضين سيتم الاختيار ، لافتا ،الى ان لجنة الخدمات البرلمانية ستستضيف وزير النقل والكادر المتقدم ومديري الموانئ، المشروع، المشاريع الخمسة بداية الاسبوع المقبل .

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