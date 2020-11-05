البرلمان يصدر بياناً بشأن اعتداء حزب العمال على قوات البيشمركة

2020/11/05 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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البرلمان يدعو الحكومة إلى ضبط الأمن في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك

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